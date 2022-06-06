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Военный историк Буранов предупредил об опасности спящих боевых ячеек в Мариуполе

Мир

Сегодня в Мариуполе могут оставаться спящие украинские боевые ячейки, которые впоследствии могут стать организаторами террористических атак. Такое мнение высказал военный историк Никита Буранов в интервью с "Известиями".

Военный историк Буранов предупредил об опасности спящих боевых ячеек в Мариуполе

Эксперт напомнил о попытках боевиков нацбата "Азов"* выехать из осаждённого российскими военными Мариуполя, когда националисты притворялись для этой цели мирными гражданами.

"Многих поймали еще на той стадии, но я думаю, что десятки человек могли вырваться. В таком крупном городе, как Мариуполь, могут остаться еще спящие ячейки, то есть люди, которые могут связаться со своими кураторами, организовать террористические акты, нападения, атаки, обстрелы, взрывы", — рассказал Буранов.

С историком согласен советник главы правительства ДНР Ян Гагин, по мнению которого в Мариуполе по-прежнему скрывается часть боевиков "Азова"*. И совершенно точно, что из города никуда не делась местная криминальная группировка, добавил Гагин.

26 мая на комбинате "Азовсталь" были обнаружены "азовцы"*, пытавшиеся спрятаться после того, как основная часть боевиков сдалась в плен.

* украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
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