Украинский заключённый Обчак: российские военные вывозили нас под огнём

Украинские военные в течение нескольких месяцев обстреливали колонию в Снегирёвке Николаевской области, в которой содержались больные заключённые. На помощь обречённым пришли бойцы ВС РФ, которые прямо под огнём вывозили людей, отправляя их затем в Херсонскую область. Об этом поведал РИА Новости один из спасённых украинских заключённых по имени Валентин Обчак.

Заключённый рассказал, что они жили в колонии под артиллерийским обстрелом ВСУ в течение трёх месяцев. Обчак отметил, что были большие проблемы с бытом, продуктами, водой и светом.

"Один человек умер, похоронили прямо на промышленной зоне, за пекаркой. Умер от туберкулеза, все больные были. Сидели без выхода, даже погреться нормально не было возможности. Русские военные приехали, забрали нас, вывели без вещей, в чем было. Времени собираться не было. Сначала ехали на грузовых машинах, потом посередине дороги нас пересадили в автобусы, и мы добрались в Херсонскую область", — продолжил рассказ Обчак.

Он добавил, что их привезли в Херсонскую область, в колонию "Голая Пристань", где их хорошо встретили, обеспечив питанием и лечением. А некоторые тяжёлые больные, на инвалидных колясках и костылях, долго не продержались бы, отметил Обчак.

Заключённый рассказал, что их все бросили, и просто сбежали — и администрация колонии, и врачи.

Глава УСИН по Херсонской области Евгений Соболев проинформировал ранее об эвакуации украинских заключённых, которые содержались в Снегиревке — зоне активных боевых действий. В спецоперации по эвакуации в крайне опасных условиях принимали участие несколько сотен бойцов ВС РФ.