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"Саудиты останутся с русскими": почему сорвался визит Байдена на Ближний Восток

Мир

Визит президента США Джо Байдена на Ближний Восток в конце июня не состоится. Официально он перенесён на июль. Однако произошедшее в американской прессе расценивается как явная неудача нынешней американской администрации.

"Саудиты останутся с русскими": почему сорвался визит Байдена на Ближний Восток

Ещё в пятницу первоначальные планы были в силе, однако уже в субботу телеканал NBC News сообщил о том, что визит перенесён на июль. Причины назвали. Во-первых, это некие проблемы с расписанием президента США. Во-вторых, необходимость дополнительного времени для подготовки.

По мнению директора Института международных политических и экономических стратегий (РУССТРАТ) Елены Паниной, первая причина явно надуманная. А вот вторая — куда более фундаментальная, нежели это пытается представить Вашингтон.

Согласно программе визита, Байден должен был посетить саммит Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива. Кроме того, предполагалось, он побывает в Израиле и в Палестине.

"Всё последнее время американская дипломатия засылала на Ближний Восток эмиссаров (назовем Бретта Макгерка и Амоса Хохштайна) для подготовки визита, но их попытки закончились провалом", — отмечает Елена Панина в своём Telegram-канале.

Страны Персидского залива по-прежнему отказываются присоединяться к антироссийским санкциям и наращивать добычу нефти вопреки настоятельным просьбам из Вашингтона. Собственно, с чего бы им это делать, если доходы от продажи нефти той же Саудовской Аравии в первом квартале выросли с 22 миллиардов долларов до 40 миллиардов.

По мнению Елены Паниной, изменить ход событий на этом направлении США не удаётся. И по этой причине текущий момент для визита признан неподходящим. И график Байдена к этому никакого отношения не имеет.

Директор РУССТРАТа напомнила о ещё одной неловкой ситуации. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер 1 июня по сути оставила в силе заявление Байдена от 2019 года о том, что Саудовская Аравия должна стать "парией" на мировой арене из-за убийства журналиста Джамаля Хашогги в 2018 году.

Кроме того, представители семей погибших в терактах 11 сентября 2001 года призвали Байдена "напомнить" о жертвах прямо на встрече с наследным принцем Мухаммедом бен Салманом.

Теперь Вашингтон пытается выставить свой провал "хитрым планом" и утверждает, что поездка состоится, возможно, в июле, отмечает Елена Панина. Однако перенос визита не сможет сделать главного: "изменить тесные отношения саудитов как с Китаем, так и с Россией", признает издание Foreign Affairs.

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Автор: Антон Куликов, Куратор: Любовь Степушова
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