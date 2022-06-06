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ООН направила на Украину следователей для сбора данных о сексуальном насилии

Мир

Организация Объединённых Наций направила на Украину следователей для изучения сообщений о случаях сексуального насилия. Об этом рассказала спецпредставитель генсека ООН Прамила Паттен, сообщает La Stampa.

ООН направила на Украину следователей для сбора данных о сексуальном насилии

"ООН направила на места группы следователей, чтобы понять, сколько случаев было, и собрать документацию. Требуется время, чтобы сделать нужные проверки", — передаёт слова Паттен издание.

Спецпредставитель отметила, что получила информацию о случаях сексуального насилия в отношении несовершеннолетних и в присутствии членов семьи жертвы. При этом насилию подвергались не только женщины, но и мужчины, уточнила она.

Паттен также обратила внимание на то, что в преступлениях могут быть замешаны представители обеих сторон конфликта. В частности она рассказала о случаях насилия в рядах ВСУ.

"Мы получили сообщения о сексуальном насилии, которое имело место в рядах украинских сил. Должна сказать, со стороны государственных чиновников в Киеве не было ни отрицания, ни противодействия", — сказала спецпредставитель.

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Автор: Камиль Джабраилов, Куратор: Любовь Степушова
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