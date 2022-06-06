РФ не представляет никакой угрозы для Финляндии и Швеции так же, как и эти страны для неё. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
На встрече с журналистами он прокомментировал заявление главы полиции безопасности Финляндии (SUPO) Антти Пелттари о том, что после подачи документов на членство в НАТО между его страной и Россией "ничего не произошло".
"Хочу напомнить слова президента Владимира Путина о том, что ни для Финляндии, ни для Швеции РФ никогда не представляла и не представляет никакой угрозы, ровно как и эти страны не представляли никакой угрозы для нас", — сказал Песков.
Он подчеркнул: российский лидер неоднократно об этом говорил во время своих выступлений.
Ранее Пелттари заявил, что Финляндия удивлена слабой реакцией России на планы Хельсинки по присоединению к НАТО.
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