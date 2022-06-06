Британия отправит на Украину РСЗО с дальностью поражения 80 километров

Лондон отправит Киеву пусковые установки залпового огня M270 и реактивные снаряды M31 A1 к ним. Система сможет поражать цели на расстоянии до 80 км, сообщает Минобороны Великобритании.

"Министр обороны Бен Уоллес объявил, что Великобритания отправит пусковые установки M270, которые могут поражать цели на расстоянии до 80 км высокоточными ракетами", — говорится в сообщении ведомства.

Эта система вооружения "значительно повысит боеспособность" ВСУ, отметили в министерстве. Также британцы отправят на Украину реактивные снаряды M31 A1.