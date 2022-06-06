Политолог Ситников: "Вашингтону с Брюсселем достанется остальная Украина"

Военный эксперт Александр Ситников прокомментировал слова американского лидера Джо Байдена о том, что в результате российской спецоперации Украина всё-таки лишится части своих земель.

Вашингтон поддерживает Брюссель, который тоже допускает дипломатическое урегулирование украинского конфликта.

Ситников отметил, что несмотря на то, что США и их союзники старательно культивируют слухи и будущей победе Украины, они понимают, что часть территорий Украины останутся под контролем РФ. Обозреватель подчеркнул, что Запад видит очевидные успехи российской армии в ходе спецоперации, и поэтому вынужден признать, что победа РФ неизбежна.

Политолог напомнил высказывание Байдена, признавшего необходимость переговоров между Россией и Украиной, однако не берущегося предсказать, какие последствия они за собой повлекут.

"Западная доктрина "сражения до последнего украинца" дала осечку. Они полагают, что РФ установит контроль только над районами Незалежной, где в основном живут русские. А Вашингтону с Брюсселем достанется остальная Украина — ленивая, но громко кричащая — Польша номер два, причем без Черноморского побережья", — поразмышлял Ситников, которого цитирует SM-News.