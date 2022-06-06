Politico: Байден и Белый дом в отчаянии из-за неспособности преодолеть кризисы

Американские журналисты заявили, что президент США Джозеф Байден и его администрация устали от нерешённых проблем. Многие сотрудники увольняются, подчеркнули представители СМИ.

"Вызовы грозят захлестнуть Белый дом", — написали в Politico.

По информации издания, Байден злится из-за падения рейтинга. Как напомнили журналисты, в стране растёт инфляция и дорожает топливо. Вместе с этим в СМИ назвали следующие проблемы администрации:

военная спецоперация РФ по принуждению к миру на Украине,

возможное возвращение пандемии COVID-19,

отсутствие нормального контроля над оборотом огнестрельного оружия.

Сотрудники Politico подчеркнули, что в кризисных условиях Вашингтон ощущает беспомощность и ограниченность. Также журналисты негативно оценили работу властей со СМИ.

Ранее ведущий Fox News Грег Гатфелд заявил, что Байден покинет пост до конца срока. Причиной послужит рекордная инфляция, объяснил представитель телеканала.