Уоллес: Британия поставит Украине РСЗО М270

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Лондон поставит Киеву реактивные системы залпового огня M270.

"Эти высокоэффективные реактивные системы залпового огня позволят нашим украинским друзьям лучше защитить себя от жестокого применения дальнобойной артиллерии", — приводит его слова издание Reuters.

Отмечается, что украинские военные пройдут обучение по использованию новых пусковых установок в Британии.

К слову, РСЗО М270 могут поражать цели на расстоянии до 80 километров.

Ранее глава оборонного ведомства Украины Алексей Резников заявил, что украинская армия нуждается в тяжёлом вооружении, в первую очередь РСЗО, а также другая артиллерия, танки, противокорабельные комплексы, беспилотные комплексы, ракеты и средства ПВО.