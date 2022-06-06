Военкор Поддубный усомнился в поездке Зеленского на позиции ВСУ в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал фото поездки на позиции ВСУ в Соледаре и Лисичанске. Он пишет, что пообщался с военными и поблагодарил их за службу.

Однако то, что поездка на передовую действительно была, вызывает большие сомнения. Такое мнение высказал военный корреспондент Евгений Поддубный.

Журналист отмечает, что российские войска и подразделения НМ ЛНР находятся на окраинах Соледара и примерно в 5 км от Лисичанска.

Цель визита Зеленского, по словам репортёра, понятна — поднять боевой дух украинских солдат. Но вот только комментарии о поездке весьма скупые, что наводить на мысль о постановке.

"То ли слов нет от увиденного, то ли "поездка" была на съемочном павильоне", — предположил военкор.