Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал фото поездки на позиции ВСУ в Соледаре и Лисичанске. Он пишет, что пообщался с военными и поблагодарил их за службу.
Однако то, что поездка на передовую действительно была, вызывает большие сомнения. Такое мнение высказал военный корреспондент Евгений Поддубный.
Журналист отмечает, что российские войска и подразделения НМ ЛНР находятся на окраинах Соледара и примерно в 5 км от Лисичанска.
Цель визита Зеленского, по словам репортёра, понятна — поднять боевой дух украинских солдат. Но вот только комментарии о поездке весьма скупые, что наводить на мысль о постановке.
"То ли слов нет от увиденного, то ли "поездка" была на съемочном павильоне", — предположил военкор.
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