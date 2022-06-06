Москва и Белград должны "предельно жёстко" ответить НАТО на закрытие воздушного пространства для самолёта главы МИД России Сергея Лаврова, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв. Он призвал к "практическим" ответным действиям.
"Реакция, надеюсь, будет совместной и предельно жёсткой, в формате не только дипломатических протестов, но и конкретных, практических ответных действий. Дабы неповадно было", — отметил сенатор.
По его словам, демарш отдельных европейских стран направлен против России и Сербии как самостоятельных государств. При этом соответствующие решения были приняты не властями этих стран, а руководством НАТО и США, уверен Косачёв.
"Речь о НАТОвском демарше, и без США его бы быть не могло", — заявил парламентарий.
Накануне стало известно, что Болгария, Черногория и Северная Македония отказались пропустить через своё воздушное пространство самолёт главы МИД РФ, который должен был прибыть на переговоры в Сербию. Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова отметила, что страны ЕС и НАТО, тем самым, "закрыли очередной канал связи".
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Военный корреспондент и журналист Александр Сладков сообщил о тяжёлой потере в Донбассе.