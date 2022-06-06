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Автор Камиль Джабраилов

Косачёв призвал ответить на отказ пропустить рейс Лаврова: "Дабы неповадно было"

Мир

Москва и Белград должны "предельно жёстко" ответить НАТО на закрытие воздушного пространства для самолёта главы МИД России Сергея Лаврова, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв. Он призвал к "практическим" ответным действиям.

Косачёв призвал ответить на отказ пропустить рейс Лаврова: "Дабы неповадно было"

"Реакция, надеюсь, будет совместной и предельно жёсткой, в формате не только дипломатических протестов, но и конкретных, практических ответных действий. Дабы неповадно было", — отметил сенатор.

По его словам, демарш отдельных европейских стран направлен против России и Сербии как самостоятельных государств. При этом соответствующие решения были приняты не властями этих стран, а руководством НАТО и США, уверен Косачёв.

"Речь о НАТОвском демарше, и без США его бы быть не могло", — заявил парламентарий.

Накануне стало известно, что Болгария, Черногория и Северная Македония отказались пропустить через своё воздушное пространство самолёт главы МИД РФ, который должен был прибыть на переговоры в Сербию. Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова отметила, что страны ЕС и НАТО, тем самым, "закрыли очередной канал связи".

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Автор: Камиль Джабраилов, Куратор: Любовь Степушова
Темы сергей лавров константин косачёв
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