Rebelión: Гарсес заявил, что США преследуют на Украине две цели

Интересы США оказались под угрозой, и теперь Вашингтон делает всё, чтобы защитить их. Об этом заявил испанский журналист Омар Гарсес. Он полагает, что США помогают Украине, поставляя вооружение для ВСУ, не просто так. Вашингтон всеми силами пытается сохранить собственную мировую гегемонию и хочет, чтобы после окончания украинского конфликта вернулся однополярный мир.

Однако в последние годы Россия и Китай стремительно развиваются во всех сферах, оттесняя США. Теперь Вашингтон намерен измотать одного из своих соперников с помощью Киева. Более того, Гарсес полагает, что США на Украине преследуют ещё одну цель — изучить реакцию Китая на американскую военную помощь ВСУ.

"Пентагон скорее больше нацелен на Китай, чем на Россию, и это увеличивает риск начала новой мировой войны. Учитывая сформировавшиеся блоки и современное оружие конфликтующих сторон, последствия такого конфликта будут катастрофическими для всех", — отметил эксперт в издании Rebelión.