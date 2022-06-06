В понедельник в британском парламенте запустят процедуру вотума доверия действующему премьер-министру Борису Джонсону. Об этом сообщил редактор телеканала ITV Пол Бренд.
По его информации, о начале разбирательств объявит глава комитета Грэм Брейди.
"Мятежники от тори ожидают, что Грэм Брейди сделает заявление этим утром и объявит о процедуре вотума доверия в отношении Джонсона", — отметил журналист.
Бренд добавил, что непосредственно голосование по вопросу доверия премьеру состоится также на этой неделе.
Джонсон — лидер Консервативной партии. Его однопартийцы выражают недовольство поведением премьер-министра и других членов правительства, которые устраивали вечеринки в резиденции Джонсона в период действия жёстких коронавирусных ограничений.
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