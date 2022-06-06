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Автор Юлия Миленина

МИД ЛНР: украинские националисты понесут наказание по УК республики

Мир

Украинские националисты понесут наказание по уголовному кодексу ЛНР. Об этом сообщила первый заместитель министра иностранных дел республики, глава комиссии по фиксации и сбору доказательств преступлений военно-политического руководства Украины Анна Сорока.

МИД ЛНР: украинские националисты понесут наказание по УК республики

По её словам, боевиков в ходе военного трибунала ждёт суммирование наказаний, предусмотренных различными статьями УК.

"Есть от 15 до 25 лет — разные сроки. В зависимости от суммирования квалифицирующих признаков, по которым будет вестись дело, будет вынесен приговор", — сказала Сорока в интервью РИА Новости.

Она также добавила, что некоторые статьи уголовного законодательства ЛНР предусматривают возможность пожизненного заключения. При этом Сорока подчеркнула: на смертную казнь в Луганской Народной Республике введён мораторий.

Ранее первый заместитель главы МИД ЛНР заявила, что в ближайшее время планируется разработать устав международного трибунала над украинскими националистами.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Любовь Степушова
Темы лнр анна сорока уголовное дело
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