MP: США командуют в экономической войне с Россией, а Европа несёт убытки

После начала военной спецоперации на Украине Запад сразу же ввёл ограничительные меры против России, которые были уже давно подготовлены. Об этом заявил польский аналитик Анджей Шчещняк. По его мнению, именно США являются зачинщиками экономической войны с Россией, однако все расходы за антироссийские санкции взяла на себя Европа. Он отметил, что ранее наличие соседа, который располагает энергоресурсами, считалось преимуществом Евросоюза, теперь это стали называть "зависимостью".

Шчещняк подчеркнул, что США практически не пострадали в результате введения антироссийских санкций, поскольку сейчас Вашингтон может обвинить в росте цен на топливо Москву.

"Командует Америка, а расходы несёт Европа. Она, энергетически бедная, зависимая в военном и политическом отношении, ещё долго будет нуждаться в сырье и энергии. <…> Но закрутить самому себе кран с нефтью и газом? Это уже самоубийство", — отмечает эксперт в издании Myśl Polska.