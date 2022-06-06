Депутат Шеремет: страны Запада своей политикой напоминают "крысиного короля"

Депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет прокомментировал информацию о закрытии воздушного пространства для пролёта самолёта министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

По мнению парламентария, западные страны своей антироссийской политикой напоминают "крысиного короля". Он отметил в интервью РИА Новости, что стратегия Запада скатывается до "мелких пакостей".

"В своём стремлении любым способом навредить России, включая поставки оружия на Украину, западные страны всё больше напоминают "крысиного короля", — сказал Шеремет.

Депутат убеждён: Запад сам ускоряет процесс саморазрушения, идя на конфронтацию с РФ и спонсируя националистический режим на Украине. Он выразил надежду на то, что жители западных стран выступят против ошибочного курса своего руководства. Как подчеркнул Шеремет, Россия не позволит, чтобы с ней вели себя неуважительно.

Крысиный король — феномен, когда несколько крыс, находящихся в одной норе, запутываются хвостами и не могут разделиться.

Ранее сообщалось, что Болгария, Черногория и Северная Македония отказались пропускать самолёт с главой МИД РФ Лавровым через своё воздушное пространство.