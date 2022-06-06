Javan: Байден скрыл наступательный характер РСЗО HIMARS, поставляемых Киеву

Американский лидер Джо Байден умышленно скрыл наступательный характер РСЗО HIMARS, поставляемых Украине. Об этом пишет обозреватель Али Канади в колонке для Javan.

По словам журналиста, президент США не уточнил, что оборудование, которое планируется предоставить ВСУ, способно наносить удары по российским территориям. Канади подчеркнул: системы HIMARS не относятся к оборонительному вооружению.

"Американская сторона никак не пояснила, что хочет поставить на Украину наступательное вооружение", — отметил обозреватель.

Он также добавил, что США стремятся улучшить положение Вооружённых сил Украины (ВСУ). Журналист убеждён: готовящиеся поставки Киеву РСЗО HIMARS демонстрируют нежелание Вашингтона урегулировать ситуацию на Украине мирным путём.

Ранее американский дипломат Мэтью Брайза сообщил, что передача РСЗО HIMARS будет приостановлена, если украинская армия применит эту технику против России.