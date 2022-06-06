EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Юлия Миленина

Javan: Байден скрыл наступательный характер РСЗО HIMARS, поставляемых Киеву

Мир

Американский лидер Джо Байден умышленно скрыл наступательный характер РСЗО HIMARS, поставляемых Украине. Об этом пишет обозреватель Али Канади в колонке для Javan.

Javan: Байден скрыл наступательный характер РСЗО HIMARS, поставляемых Киеву

По словам журналиста, президент США не уточнил, что оборудование, которое планируется предоставить ВСУ, способно наносить удары по российским территориям. Канади подчеркнул: системы HIMARS не относятся к оборонительному вооружению.

"Американская сторона никак не пояснила, что хочет поставить на Украину наступательное вооружение", — отметил обозреватель.

Он также добавил, что США стремятся улучшить положение Вооружённых сил Украины (ВСУ). Журналист убеждён: готовящиеся поставки Киеву РСЗО HIMARS демонстрируют нежелание Вашингтона урегулировать ситуацию на Украине мирным путём.

Ранее американский дипломат Мэтью Брайза сообщил, что передача РСЗО HIMARS будет приостановлена, если украинская армия применит эту технику против России.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Юлия Миленина, Куратор: Любовь Степушова
Темы сша всу украина
Новости
Javan: Байден скрыл наступательный характер РСЗО HIMARS, поставляемых Киеву
Сбитый ВСУ в Запорожье истребитель Су-27 оказался украинским
Советник главы правительства ДНР: остатки "Азова"* могут скрываться в Мариуполе
Власти ДНР: украинские боевики подожгли тонны зерна в порту Мариуполя
Американский политолог: помощь США Украине может перерасти в войну с Россией
ФРГ не отправляет Украине танки, опасаясь "позора, который войдёт в историю"
Депутат ЕП: страны Восточной Европы стали причиной антироссийской истерии
В Запорожской области распространяют листовки с фото Арестовича в женском платье
Эксперт: России необходимо уничтожать западные системы РСЗО М270 и М142 HIMARS
Экс-депутат Рады Кива: Зеленского хотят убить спецслужбы Запада
Популярное
Силовые структуры
Сладков: Роман Кутузов — четвёртый российский генерал, погибший в бою

Военный корреспондент и журналист Александр Сладков сообщил о тяжёлой потере в Донбассе.

Сладков: Роман Кутузов — четвёртый российский генерал, погибший в бою
Солдаты ВСУ обратились к Зеленскому: "Россия не наш враг, наш враг — это ты!"
Силовые структуры
Солдаты ВСУ обратились к Зеленскому: "Россия не наш враг, наш враг — это ты!"
Силовые структуры
"Терминаторы" ВС РФ загнали польские танки в огневую ловушку
Силовые структуры
Убийца-морпех ВСУ в плену встретился со своей жертвой
Любовь Степушова Молдавию готовят к открытию второго фронта против России Любовь Степушова Людмила Черткова Военный аналитик Рожин оценил ход СВО на Украине: "Свои косяки надо исправлять" Людмила Черткова Ольга Лазарева Расследование работы Форин-офиса в России продолжается: названы ещё 59 имён агентов влияния Ольга Лазарева
Силовые структуры
Яков Кедми: ВС РФ затевают что-то крупное в Николаеве и Кривом Роге
Силовые структуры
Pucará: ВСУ жалуются на масштабное развёртывание ВС РФ средств РЭБ в Донбассе
Эрдоган: Европа охвачена паникой из-за украинского конфликта
Мир. Новости мира
Эрдоган: Европа охвачена паникой из-за украинского конфликта
Последние материалы
Javan: Байден скрыл наступательный характер РСЗО HIMARS, поставляемых Киеву
Сбитый ВСУ в Запорожье истребитель Су-27 оказался украинским
Интрига недели: усидит ли Борис Джонсон в кресле премьера после вотума доверия
Советник главы правительства ДНР: остатки "Азова"* могут скрываться в Мариуполе
Власти ДНР: украинские боевики подожгли тонны зерна в порту Мариуполя
Американский политолог: помощь США Украине может перерасти в войну с Россией
ФРГ не отправляет Украине танки, опасаясь "позора, который войдёт в историю"
Депутат ЕП: страны Восточной Европы стали причиной антироссийской истерии
В Запорожской области распространяют листовки с фото Арестовича в женском платье
Эксперт: России необходимо уничтожать западные системы РСЗО М270 и М142 HIMARS
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников