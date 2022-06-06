Берлин отказывается поставлять Киеву свои танки из-за опасения появления боевых машин в России, сообщает Spiegel со ссылкой на источники в немецком правительстве.
По словам собеседников издания, Германия считает, что руководство Украины может использовать немецкую технику для попытки вторжения на российскую территорию. Это в свою очередь станет напоминанием о действиях фашисткой Германии во время Великой Отечественной войны.
"Это будет означать, что немецкие танки снова окажутся на территории России", — следует из статьи Spiegel.
Собеседники издания уточнили, что в Берлине не могут доверять Киеву в этом вопросе.
Напомним, посол Киева в Берлине Андрей Мельник заявил, что отказ Германии поставлять Украине танки Leopard-1 и БМП Marder — "позор, который войдёт в историю". Ранее Мельник заявлял, что Берлин способен передать Киеву более 130 БМП и около 90 танков. Однако, по словам посла, Германия отказывается это делать.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Военный корреспондент и журналист Александр Сладков сообщил о тяжёлой потере в Донбассе.