ФРГ не отправляет Украине танки, опасаясь "позора, который войдёт в историю"

Берлин отказывается поставлять Киеву свои танки из-за опасения появления боевых машин в России, сообщает Spiegel со ссылкой на источники в немецком правительстве.

По словам собеседников издания, Германия считает, что руководство Украины может использовать немецкую технику для попытки вторжения на российскую территорию. Это в свою очередь станет напоминанием о действиях фашисткой Германии во время Великой Отечественной войны.

"Это будет означать, что немецкие танки снова окажутся на территории России", — следует из статьи Spiegel.

Собеседники издания уточнили, что в Берлине не могут доверять Киеву в этом вопросе.

Напомним, посол Киева в Берлине Андрей Мельник заявил, что отказ Германии поставлять Украине танки Leopard-1 и БМП Marder — "позор, который войдёт в историю". Ранее Мельник заявлял, что Берлин способен передать Киеву более 130 БМП и около 90 танков. Однако, по словам посла, Германия отказывается это делать.