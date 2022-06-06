В Запорожской области распространяют листовки с фото Арестовича в женском платье

Военные России доставили на позиции войск Украины в Запорожской области листовки с призывом сдаваться. На них есть фото советника главы офиса Зеленского Алексея Арестовича в женском платье, сообщает РИА Новости.

"Боец ВСУ! Ты погибаешь за таких, как он!" — сказано в листовке со снимками Арестовича в парике и платьях.

Кроме того, на листовках изображены украинский президент Владимир Зеленский, бизнесмен Игорь Коломойский и другие олигархи. Указывается, что Коломойский имеет гражданство Израиля. Также содержится призыв не умирать "за изменников родины", отказаться воевать, сложить оружие и отправляться домой.

Листовки доставляются с помощью "обстрелов" 122-мм гаубицы Д-30, которые не наносят ущерб инфраструктуре.

Как сообщалось ранее, с диктаторской политикой президента Владимира Зеленского украинцы уже не хотят мириться и начинают "работу" против нынешнего киевского режима. На улицах украинской столицы появились листовки антиправительственного содержания.