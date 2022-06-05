Советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович до сих пор числится в списке нежелательных лиц, собранных на украинском сайте "Миротворец".
Попал в реестр врагов народа Украины Арестович как профессиональный провокатор, работающий в интересах России. Ему не простили его высказываний, в которых он якобы деморализует ВСУ и дискредитирует украинские органы власти.
Теолог и аналитик оказался в базе "Миротворца" в январе, так как подверг критике правительство Зеленского. Он ушёл с должности спикера трёхсторонней контактной группы в Минском договорном процессе.
Сейчас Арестович — популярная фигура. Он вновь обрёл влияние на Украине как блогер, канал которого смотрят сотни тысяч людей.
Арестович в одном из своих недавних выступлений назвал россиян "болотными каннибалами с культом смерти".
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