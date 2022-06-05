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Автор Елена Былкина

Имя Арестовича нашли в украинском "чёрном списке" базы "Миротворец"

Мир

Советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович до сих пор числится в списке нежелательных лиц, собранных на украинском сайте "Миротворец".

Имя Арестовича нашли в украинском "чёрном списке" базы "Миротворец"

Попал в реестр врагов народа Украины Арестович как профессиональный провокатор, работающий в интересах России. Ему не простили его высказываний, в которых он якобы деморализует ВСУ и дискредитирует украинские органы власти.

Теолог и аналитик оказался в базе "Миротворца" в январе, так как подверг критике правительство Зеленского. Он ушёл с должности спикера трёхсторонней контактной группы в Минском договорном процессе.

Сейчас Арестович — популярная фигура. Он вновь обрёл влияние на Украине как блогер, канал которого смотрят сотни тысяч людей.

Арестович в одном из своих недавних выступлений назвал россиян "болотными каннибалами с культом смерти".

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Любовь Степушова
Темы владимир зеленский
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