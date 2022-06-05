EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Украинцы вместо футбола посмотрели интервью с Путиным
Телеведущий Михаил Шац улетел в Израиль: "Нужно дальше что-то делать"
Погиб, спасая раненых: военнослужащий из ЯНАО пал в ходе спецоперации
Убийца-морпех ВСУ в плену встретился со своей жертвой
Военкор Котенок: ВСУ напуганы и сдаются при любом удобном случае
Карасин: отказ разрешить пролёт Лаврову – из-за комплекса неполноценности
Швейцария заявила, что санкции Запада против РФ не достигли цели
Автор Денис Постольский

Президент Сербии Вучич выступит с обращением к нации после отмены визита Лаврова

Мир

Сербский президент Александар Вучич обратится к нации 6 июня из-за отмены визита главы российской дипломатии Сергея Лаврова в Белград, сообщает Национальное телевидение республики.

Глава государства выступит с обращением к гражданам в вечерних новостях в 19:30 в связи с закрытием Болгарией, Северной Македонией и Черногорией своего воздушного пространства для самолета с Лавровым на борту.

Визит российского министра планировался на 6-7 июня. Были запланированы встречи, в том числе с президентом Сербии.

По словам главы международного комитета Совфеда Григория Карасина, отказ трёх европейских стран открыть своё воздушное пространство для пролёта самолёта с министром иностранных дел Сергеем Лавровым показывает, насколько сильно его в Европе боятся, равно как и других политиков из РФ.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Денис Постольский, Куратор: Любовь Степушова
сербия сергей лавров александр вучич
Популярное
Силовые структуры
Сладков: Роман Кутузов — четвёртый российский генерал, погибший в бою

Военный корреспондент и журналист Александр Сладков сообщил о тяжёлой потере в Донбассе.

Сладков: Роман Кутузов — четвёртый российский генерал, погибший в бою
"Терминаторы" ВС РФ загнали польские танки в огневую ловушку
Силовые структуры
"Терминаторы" ВС РФ загнали польские танки в огневую ловушку
Силовые структуры
Солдаты ВСУ обратились к Зеленскому: "Россия не наш враг, наш враг — это ты!"
Силовые структуры
Яков Кедми: ВС РФ затевают что-то крупное в Николаеве и Кривом Роге
Любовь Степушова Молдавию готовят к открытию второго фронта против России Любовь Степушова Людмила Черткова Военный аналитик Рожин оценил ход СВО на Украине: "Свои косяки надо исправлять" Людмила Черткова Ольга Лазарева Расследование работы Форин-офиса в России продолжается: названы ещё 59 имён агентов влияния Ольга Лазарева
Мир. Новости мира
Эрдоган: Европа охвачена паникой из-за украинского конфликта
Силовые структуры
Pucará: ВСУ жалуются на масштабное развёртывание ВС РФ средств РЭБ в Донбассе
Евродепутат обвинил Зеленского в создании очага напряжённости в Европе
Мир. Новости мира
Евродепутат обвинил Зеленского в создании очага напряжённости в Европе
Последние материалы
Компания Boeing, лишённая российского титана, остановила производство
Президент Сербии Вучич выступит с обращением к нации после отмены визита Лаврова
Охлобыстин призвал простить Оксану Фандеру за украинский флаг
Украинцы вместо футбола посмотрели интервью с Путиным
Телеведущий Михаил Шац улетел в Израиль: "Нужно дальше что-то делать"
Погиб, спасая раненых: военнослужащий из ЯНАО пал в ходе спецоперации
Убийца-морпех ВСУ в плену встретился со своей жертвой
Военкор Котенок: ВСУ напуганы и сдаются при любом удобном случае
Карасин: отказ разрешить пролёт Лаврову – из-за комплекса неполноценности
Швейцария заявила, что санкции Запада против РФ не достигли цели
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников