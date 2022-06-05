Сербский президент Александар Вучич обратится к нации 6 июня из-за отмены визита главы российской дипломатии Сергея Лаврова в Белград, сообщает Национальное телевидение республики.
Глава государства выступит с обращением к гражданам в вечерних новостях в 19:30 в связи с закрытием Болгарией, Северной Македонией и Черногорией своего воздушного пространства для самолета с Лавровым на борту.
Визит российского министра планировался на 6-7 июня. Были запланированы встречи, в том числе с президентом Сербии.
По словам главы международного комитета Совфеда Григория Карасина, отказ трёх европейских стран открыть своё воздушное пространство для пролёта самолёта с министром иностранных дел Сергеем Лавровым показывает, насколько сильно его в Европе боятся, равно как и других политиков из РФ.
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