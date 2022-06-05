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Автор Денис Постольский

Украинцы вместо футбола посмотрели интервью с Путиным

Мир

Жителям Украины вместо футбольного матча сборной страны против команды Уэльса были показаны новости российского телеканала.

5 июня состоялся финальный матч раунда плей-офф за выход на ЧМ 2022 года в Катаре между сборными Украины и Уэльса. Вместо игры украинцы увидели репортаж из ДНР с данными о преступлениях ВСУ и отрывок из последнего интервью с президентом РФ Владимиром Путиным на телеканале "Россия 1".

Российские новости показали в эфире украинских телеканалов "Футбол-1" и "Футбол-2", на каналах онлайн-сервиса Oll. tv. По предварительным данным, это произошло из-за хакерской атаки.

Напомним, сборная Украины по футболу уступила команде Уэльса и не смогла пробиться на чемпионат мира 2022 года в Катаре. Единственный гол в свои ворота забил украинский полузащитник Андрей Ярмоленко.

 

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Автор: Денис Постольский, Куратор: Любовь Степушова
футбол украина владимир путин
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