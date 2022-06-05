Помощник Кадырова проехался по главной улице взятого Северодонецка

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал очередное видео, подтверждающее взятие под контроль войсками России жилой зоны города Северодонецк в Луганской народной республике.

На видео помощник политика по силовому блоку Апты Алаудинов передвигается по городу на автомобиле с номерами "Ахмат" с 95 регионом. Он также проезжает по центральной улице, показывает здание городского СБУ и общается с продавцами магазина.

На видео Алаудинов обращается к "болтунам и сплетникам" с просьбой не писать, что "город Северодонецк как был, так и остаётся под нашим контролем".

"Но нацики упорно вешают лапшу на уши украинской и мировой общественности о том, что Северодонецк находится под контролем ВСУ", — описал Кадыров видео.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров предупредил, что российская армия скоро прибегнет к таким тактическим приёмам, которые не оставят шансов солдатам ВСУ. Доказательством успехов армии РФ, по словам лидера Чеченской республики, будут видеоматериалы.