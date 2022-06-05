EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Денис Постольский

Помощник Кадырова проехался по главной улице взятого Северодонецка

Мир

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал очередное видео, подтверждающее взятие под контроль войсками России жилой зоны города Северодонецк в Луганской народной республике.

Помощник Кадырова проехался по главной улице взятого Северодонецка

На видео помощник политика по силовому блоку Апты Алаудинов передвигается по городу на автомобиле с номерами "Ахмат" с 95 регионом. Он также проезжает по центральной улице, показывает здание городского СБУ и общается с продавцами магазина.

На видео Алаудинов обращается к "болтунам и сплетникам" с просьбой не писать, что "город Северодонецк как был, так и остаётся под нашим контролем".

"Но нацики упорно вешают лапшу на уши украинской и мировой общественности о том, что Северодонецк находится под контролем ВСУ", — описал Кадыров видео.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров предупредил, что российская армия скоро прибегнет к таким тактическим приёмам, которые не оставят шансов солдатам ВСУ. Доказательством успехов армии РФ, по словам лидера Чеченской республики, будут видеоматериалы.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Денис Постольский, Куратор: Любовь Степушова
Темы украина рамзан кадыров
Новости
Погиб, спасая раненых: военнослужащий из ЯНАО пал в ходе спецоперации
Убийца-морпех ВСУ в плену встретился со своей жертвой
Военкор Котенок: ВСУ напуганы и сдаются при любом удобном случае
Карасин: отказ разрешить пролёт Лаврову – из-за комплекса неполноценности
Швейцария заявила, что санкции Запада против РФ не достигли цели
Помощник Кадырова проехался по главной улице взятого Северодонецка
Ходаковский: Авдеевку приходится штурмовать в лоб
Михайлов: Киев не забирает тела погибших бойцов ВСУ, чтобы не платить их семьям
American Thinker: "НАТО не сможет противостоять России ни в чём"
Гол в собственные ворота не позволил Украине попасть на чемпионат мира в Катаре
Популярное
Силовые структуры
Сладков: Роман Кутузов — четвёртый российский генерал, погибший в бою

Военный корреспондент и журналист Александр Сладков сообщил о тяжёлой потере в Донбассе.

Сладков: Роман Кутузов — четвёртый российский генерал, погибший в бою
"Терминаторы" ВС РФ загнали польские танки в огневую ловушку
Силовые структуры
"Терминаторы" ВС РФ загнали польские танки в огневую ловушку
Силовые структуры
Солдаты ВСУ обратились к Зеленскому: "Россия не наш враг, наш враг — это ты!"
Силовые структуры
Яков Кедми: ВС РФ затевают что-то крупное в Николаеве и Кривом Роге
Любовь Степушова Молдавию готовят к открытию второго фронта против России Любовь Степушова Людмила Черткова Военный аналитик Рожин оценил ход СВО на Украине: "Свои косяки надо исправлять" Людмила Черткова Ольга Лазарева Расследование работы Форин-офиса в России продолжается: названы ещё 59 имён агентов влияния Ольга Лазарева
Мир. Новости мира
Эрдоган: Европа охвачена паникой из-за украинского конфликта
Силовые структуры
Pucará: ВСУ жалуются на масштабное развёртывание ВС РФ средств РЭБ в Донбассе
Евродепутат обвинил Зеленского в создании очага напряжённости в Европе
Мир. Новости мира
Евродепутат обвинил Зеленского в создании очага напряжённости в Европе
Последние материалы
Военкор Котенок: ВСУ напуганы и сдаются при любом удобном случае
Карасин: отказ разрешить пролёт Лаврову – из-за комплекса неполноценности
Швейцария заявила, что санкции Запада против РФ не достигли цели
Помощник Кадырова проехался по главной улице взятого Северодонецка
Ходаковский: Авдеевку приходится штурмовать в лоб
Михайлов: Киев не забирает тела погибших бойцов ВСУ, чтобы не платить их семьям
American Thinker: "НАТО не сможет противостоять России ни в чём"
Бракосочетание первой пары из России в метавселенной обошлось в 3 млн рублей
Гол в собственные ворота не позволил Украине попасть на чемпионат мира в Катаре
Лазарева высказалась об "измене родине": Понимаю, что люди так считают
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников