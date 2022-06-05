Немцы потребовали отправить посла Украины Мельника в отставку за оскорбления

Немецкие пользователи посчитали себя оскорблёнными из-за претензий посла Украины Андрея Мельника к властям ФРГ, и потребовали немедленно отправить его в отставку.

5 июня Мельник назвал "историческим позором" отказ руководства Германии направить украинской армии тяжёлое вооружение — танки Leopard-1 и БМП Marder.

Немцы посчитали требования и последовавшие за ними оскорбления Мельника чрезмерными. Пользователи немецкого Twitter попросили украинского посла навсегда покинуть их страну, и прекратить "позорить дипломатию и разрушать украинско-немецкие отношения".

Немецкие граждане отметили, что тоже Германия позорит себя тем, что "до сих пор позволяет этому послу делать подобные заявления".

"Вас следует привлечь к ответственности и отправить в отставку. Становится все более очевидно, что Киев не заинтересован в мире и продолжает бессмысленно жертвовать людьми", — сказал один из пользователей. "Вы отъявленный разбойник, а не дипломат. Представляете интересы страны, которой Германия помогает миллиардами, а сами ежедневно оскорбляете наше правительство", — написал другой комментатор. "Такие украинцы, как вы, — это позор. Вы требуете, чтобы немцы осыпали вас налоговыми деньгами. Разбирайтесь с вашими проблемами на ваши же средства", — добавили другие читатели.

Украинский посол уже не впервые позволяет себе резкие и оскорбительные высказывания в адрес руководства ФРГ, когда дело касается поставки вооружений Киеву. В предыдущий раз Мельник возмущался тем, что ФРГ не слишком торопится отправить Украине ранее обещанные зенитные самоходные установки Gepard.