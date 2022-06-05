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Автор Екатерина Широкова

В Польше предложили распустить ЕС и создать его без Варшавы и Будапешта

Мир

Европейскому союзу стоит пересмотреть состав, заявил бывший президент Польши, руководитель профсоюза "Солидарность" Лех Валенса. По его словам, ЕС не к чему идти на компромисс с Варшавой и Будапештом, когда можно их просто "исключить".

По мнению экс-главы Польши, ЕС необходимо распустить действующий состав и создать новое объединение.

"Евросоюз должен распуститься и через минуту создать новое сообщество на основе Германии и Франции, но без Польши и Венгрии", — заявил Валенса в интервью изданию Interia.

Как подчеркнул бывший глава Польши, если Еврокомиссия согласится на план Варшавы по восстановлению после пандемии коронавируса, это станет "поражением" ЕС. Тогда как польские власти не единожды не исполняли предписания союза и шли вразрез с политикой объединения.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
польша венгрия евросоюз лех валенса
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