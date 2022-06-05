Минобороны Украины: конфликт закончится к концу года — "Нужны БПЛА и РСЗО"

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что по самым оптимистичным прогнозам Киева, конфликт в Незалежной должен закончиться к концу 2022 года. Однако глава Минобороны подчеркнул, что стране по-прежнему необходимо тяжёлое оружие и поддержка иностранных партнёров.

По его словам, Киев "переориентировался" в контексте поставок вооружения. Если раньше Незалежной были необходимы противотанковые и зенитные переносные комплексы, то сейчас нужно что-то "потяжелее".

"Нужно тяжёлое вооружение, в первую очередь РСЗО, а также другая артиллерия, танки, противокорабельные комплексы, беспилотные комплексы, ракеты и средства ПВО. Они нужны нам быстро и в количествах, соизмеримых с масштабом угроз.", — пояснил украинский министр в выступлении на форуме GLOBSEC-2022 в Словакии. — Трудно предсказать, когда закончится война, но мой оптимистичный прогноз состоит в том, что она может закончиться к концу года".

На чём основаны подобные расчёты Киева, Резников не уточнил. Министр обороны Незалежной подчеркнул, что ситуация меняется, "но медленно". Правда, в какую сторону, отвечать не стал.