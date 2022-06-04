Спикер парламента Венгрии Кёвер: у Зеленского "психологические проблемы"

Политический деятель, спикер Национального собрания Венгрии Ласло Кёвер охарактеризовал поведение президента Украины Владимира Зеленского. Он считает, что у лидера Незалежной имеются некие проблемы психологического характера.

Кёвер согласен с тем, что президент страны, который нуждается в помощи, просить о ней должен, но иначе. Зеленский же помощь не просит, а требует, угрожая.

"Обычно тот, кто нуждается в помощи, просит об этом вежливо — конечно, настойчиво, но просит, а не требует или угрожает. Угрожают врагам, а не тем, кого хотят иметь друзьями. Здесь какая-то личная психическая проблема", — цитирует спикера "МК".