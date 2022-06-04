CNN: президента США Байдена эвакуировали из-за ошибки пилота частного самолёта

В субботу, 4 июля, частный самолёт по ошибке вошёл в закрытое воздушное пространство над городом Рехобот-Бич, где отдыхает президент США Джо Байден. В пресс-службе белого дома сообщили, что это была ошибка пилота, однако все меры предосторожности были приняты.

"Не было никакой угрозы для президента или его семьи", - отмечается в заявлении.

Главу Белого дома и его жену эвакуировали в безопасное место. На данный момент супруги вернулись в свой дом.

По словам представителя Секретной службы, которая отвечает за безопасность первых лиц, Энтони Гульельми, самолёт незамедлительно сопроводили за пределы закрытой воздушной зоны. Он отметил, что лётчик не включил необходимый радиоканал.

"Секретная служба Соединенных Штатов будет брать интервью у пилота", - цитирует слова Гульельми CNN.