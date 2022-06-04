NI: политик из США попросил НАТО убедить Киев начать переговоры с РФ

Американский политик, бывший эксперт по контролю над вооружениями Госдепа Хью де Сантис обратился к НАТО с призывом повлиять на Киев, чтобы тот возобновил переговоры с Россией. Мнение эксперта опубликовало издание The National Interest.

Хью де Сантис убеждён, что в рамках курирования киевских властей США и их союзники по НАТО обязаны донести до них необходимость завершения конфликта, в частности, приостановив поставки вооружений Украине.

Американский эксперт считает, что проще и разумнее всего завершить конфликт можно, начав переговоры с Россией.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что представители НАТО прямым текстом дали понять России, что её не касается ни расширение Альянса на восток, ни возможность будущего членства Украины в нём.

"Нам было сказано прямо и достаточно грубо: расширение альянса и возможное участие в этом процессе Украины — это не наше дело, мы не должны лезть в эти вопросы", — сказал Лавров.