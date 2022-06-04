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Автор Мария Карева

Корнилов: число принятых украинских беженцев в Британии является показательным

Мир

Политолог Владимир Корнилов опубликовал карту, на которой отмечено, сколько переселенцев приняли у себя отдельные европейские страны. Он подчеркнул, что цифры Великобритании являются показательными.

По данным ООН, около семи миллионов человек с Украины бежали в Европу. Большая часть украинцев разместилась в Польше, Румынии и Венгрии — около пяти миллионов человек. Во Францию прибыли 93 тысячи беженцев, а в Германию — 72 тысячи. Великобритания приняла чуть больше 65 тысяч переселенцев.

"Джонсон (Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. — Прим. ред.) же велел украинцам воевать до последней капли крови. Потому и не понимает, с какой стати он должен принимать беженцев", — объяснил Корнилов логику Лондона в своем Телеграм-канале.

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Автор: Мария Карева, Куратор: Любовь Степушова
борис джонсон великобритания
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