Мирное урегулирование или капитуляция: в США решили, какой исход выгоднее

В Белом доме заявили, что не заинтересованы в продолжении спецоперации на Украине, так как военный конфликт провоцирует негативные процессы в мировой экономике.

В США заверили, что не будут оказывать давление на Киев, который не готов идти ни на какие территориальные уступки.

"Вашингтон пока не видит готовности сторон к перемирию. Однако альтернативой достижения договоренности является затягивание конфликта на неопределенный срок, что ведёт к нарастанию проблем в мировой экономике", — заявили представители американской администрации.

При этом Вашингтон собирается поддерживать Украину продолжительное время, чтобы "довести дело до мирного урегулирования, а не до полной капитуляции".

В начале мая секретарь Совбеза Украины Алексей Данилов объяснил, что Украина не станет подписывать с Россией мирное соглашение, а будет добиваться лишь полной капитуляции ВС РФ. В конце мая Владимир Зеленский всё же признал, что Украине и России придётся снова сесть за стол переговоров.