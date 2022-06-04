Украинцы разрешили называть их "хохлами": Это небесный солнечный народ

Телеведущий украинского телевидения объяснил, что украинцы не против того, чтобы их называли хохлами, так как на Украине выяснили, что на самом деле означает это слово.

Молодой диктор украинского ТВ показал послание русских украинцам. На поле кто-то вытоптал слова "хохлы" большими буквами так, чтобы эта надпись была видна с дронов.

Это ничуть не обидело украинцев.

"В переводе с тюркского языка слово "хохол" означает небесный солнечный народ. Называйте нас хохлами. Этот небесный солнечный народ поразит вас мощной артиллерией", — сказал телеведущий.

Ранее тренер волгоградского "Ротора" Дмитрий Хохлов пожаловался на то, что его фамилию в иностранных социальных сетях воспринимают как попытку оскорбить жителей Украины по национальному признаку. Профили спортсмена часто блокируются.