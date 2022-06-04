Кедми: Эрдоган плюёт на США и начинает спецоперацию на севере Сирии

По словам политического и военного эксперта Якова Кедми, Турция начинает проводить спецоперацию в отношении курдов в северной части Сирии, несмотря на то что США высказали своё недовольство по поводу этого. Кедми убеждён, что Анкара придерживается политики, которая не зависит от мнения Вашингтона.

Политолог отметил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган является умным и расчётливым политиком, который добился успехов за счёт ослабления Америки.

"Он плюёт на США, потому что знает, у них не хватит духу помочь сейчас курдам. Поэтому Эрдоган может делать с курдами всё, что угодно. <…> США кинули курдов. То же самое ждет Украину", — сообщил Кедми во время эфира программы "Вечер с Владимиром Соловьевым".