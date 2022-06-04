Китайцы об инфляции в ЕС из-за антироссийских санкций: "Неловкая ситуация"

Китайские пользователи Сети высмеяли и раскритиковали санкционную политику Евросоюза и Запада в отношении России. По их мнению, из-за желания навредить российской стороне, Европа сама попала в "неловкую ситуацию".

По мнению китайских комментаторов, на фоне рестрикций Россия "умудрилась" укрепить национальную валюту и поднять цены на энергоресурсы.

"Они хотели ввести санкции против России, но инфляция на Западе стала выше, чем в России. Вот это неловкая ситуация", — отметил один из пользователей под статьёй об антироссийских санкциях в издании Guancha. "Байден скоро признает поражение и выразит надежду, что Россия будет продавать нефть по более низкой цене", — посчитал другой комментатор.

По мнению пользователей Сети, к "провалу" привели "самодовольство" США и то, что Евросоюз согласился с санкциями под давлением Вашингтона.

"Китаю действительно необходимо поучиться у других. Россию осаждают со всех сторон, а её экономика становится всё лучше и лучше", — резюмировал ещё один комментатор.