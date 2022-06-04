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Автор Екатерина Широкова

Зеленский призвал чиновников США разорвать отношения с городами-побратимами РФ

Мир

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к главам американских муниципалитетов и призвал их разорвать связь с российскими городами-побратимами. Как подчеркнул лидер Незалежной, они мешают "изолировать" Россию.

По словам Зеленского, связь между российскими и американскими городами ничего полезного не несёт для США.

"Что вам дают эти связи? Вероятно, ничего. Но они позволяют России говорить, что она не изолирована", — заявил президент Незалежной.

Ранее Pravda.Ru писала о том, что Москва и Луганск стали официально городами-побратимами. Декларацию, закрепляющую статус городов, подписали мэр столицы России Сергей Собянин и глава ЛНР Манолис Пилавов.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
сша владимир зеленский
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