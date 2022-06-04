Стремоусов: Херсонская область будет интегрироваться в РФ, несмотря на ЕС

Несмотря на отказ Евросоюза признавать российские паспорта, которые выдают жителям Херсонской области, регион продолжит интеграцию в Российскую Федерацию, заявил замглавы военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов.

Как подчеркнул замглавы, протестная позиция Евросоюза не помешает людям сделать свой выбор.

"Наш регион станет составной частью Российской Федерации, и этому никому не по силам помешать. Российские паспорта выдавались и будут выдавать в области. Всё больше жителей Херсонщины будут становиться гражданами России", — заявил Стремоусов в беседе с РИА Новости.

В Запорожской и Херсонской области люди начали получать российские паспорта. Однако согласно официальному заявлению главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля, Европа отказывается признавать законность документов.