Несмотря на отказ Евросоюза признавать российские паспорта, которые выдают жителям Херсонской области, регион продолжит интеграцию в Российскую Федерацию, заявил замглавы военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов.
Как подчеркнул замглавы, протестная позиция Евросоюза не помешает людям сделать свой выбор.
"Наш регион станет составной частью Российской Федерации, и этому никому не по силам помешать. Российские паспорта выдавались и будут выдавать в области. Всё больше жителей Херсонщины будут становиться гражданами России", — заявил Стремоусов в беседе с РИА Новости.
В Запорожской и Херсонской области люди начали получать российские паспорта. Однако согласно официальному заявлению главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля, Европа отказывается признавать законность документов.
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