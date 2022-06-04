Власти Чехии решили разместить украинских беженцев в палаточном городке под городом Брно. Сообщается, что поселение обнесут забором и поставят сторожей.
Мигрантов из Украины поселят в лесу около трассы Масарика. Жить украинцы будут в палатках на 60 человек. Как утверждают чешские официальные лица, беженцам предоставят укромное место на опушке.
"Территория будет огорожена. Так как должна сохраняться политика в отношении мигрантов. Там же будет и сторожка", — уточнил губернатор южно-моравской области Иоанн Гролих.
По его словам, граждане Украины не желают, чтобы на них глазели, а потому стены вокруг лагеря будут непрозрачными.
Стоит добавить, что жители столицы Чехии уже устали от мигрантов: с 15 июня в Праге закрывают центр регистрации беженцев с Украины.
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