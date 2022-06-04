В Чехии украинских беженцев поселят в палатках и огородят забором

Власти Чехии решили разместить украинских беженцев в палаточном городке под городом Брно. Сообщается, что поселение обнесут забором и поставят сторожей.

Мигрантов из Украины поселят в лесу около трассы Масарика. Жить украинцы будут в палатках на 60 человек. Как утверждают чешские официальные лица, беженцам предоставят укромное место на опушке.

"Территория будет огорожена. Так как должна сохраняться политика в отношении мигрантов. Там же будет и сторожка", — уточнил губернатор южно-моравской области Иоанн Гролих.

По его словам, граждане Украины не желают, чтобы на них глазели, а потому стены вокруг лагеря будут непрозрачными.

Стоит добавить, что жители столицы Чехии уже устали от мигрантов: с 15 июня в Праге закрывают центр регистрации беженцев с Украины.