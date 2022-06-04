Украина заблокировала банковские счета жителям Херсонской области

Банковские счета жителей Херсонской области были заблокированы Украиной. Таким образом Киев отнял у населения все сбережения, рассказал Кирилл Стремоусов.

Киевский режим фактически обокрал граждан: люди лишились всех накоплений, которые хранились в украинских банках, заявил заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области в интервью РИА Новости. Дебетовые и кредитные карты не обслуживаются, а после того, как Украина отключила связь и интернет, не работают банкоматы.

"Украина все сделала, чтобы обокрасть людей, чтобы не выплачивать деньги, которые у них остались на счетах в банках. Это Приватбанк, Ощадбанк", — пояснил Стремоусов.

Таким образом Киев наказывает людей за выбор независимости от националистического режима. Замглавы ВГА пообещал, что уже в скором времени в регион придут финансовые структуры, интегрированные в банковскую систему России.