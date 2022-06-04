Бывший посол Киева в США: Вашингтон — главный демилитаризатор Украины

Кремль заявил демилитаризацию Украины в качестве одной из целей спецоперации, но начал этот процесс Вашингтон, отметил бывший посол Украины в США Валерий Чалый.

Американское руководство постоянно критикует правящий в России режим, но отказывается предпринимать любые действия для его смены, пожаловался Чалый в интервью украинскому телеканалу. Несмотря на это, Соединённые Штаты остаются стратегическим партнёром Киева, так как выступают за территориальную целостность Украины.

"Я скажу непопулярную вещь, но большой вклад в демилитаризацию Украины сделали США", — заявил дипломат.

По его словам, после развала Советского Союза именно Белый дом настаивал на передаче Украиной ядерного вооружения и стратегических бомбардировщиков России. Эти самолеты, прошедшие модернизацию, ВКС РФ сейчас активно применяют для подавления ВСУ и националистов.