Кремль заявил демилитаризацию Украины в качестве одной из целей спецоперации, но начал этот процесс Вашингтон, отметил бывший посол Украины в США Валерий Чалый.
Американское руководство постоянно критикует правящий в России режим, но отказывается предпринимать любые действия для его смены, пожаловался Чалый в интервью украинскому телеканалу. Несмотря на это, Соединённые Штаты остаются стратегическим партнёром Киева, так как выступают за территориальную целостность Украины.
"Я скажу непопулярную вещь, но большой вклад в демилитаризацию Украины сделали США", — заявил дипломат.
По его словам, после развала Советского Союза именно Белый дом настаивал на передаче Украиной ядерного вооружения и стратегических бомбардировщиков России. Эти самолеты, прошедшие модернизацию, ВКС РФ сейчас активно применяют для подавления ВСУ и националистов.
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