360kuai: Путин и Эрдоган ведут скрытую игру против США "под носом у НАТО"

Протест Анкары против вступления в Североатлантический альянс Финляндии и Швеции может быть связан не только с "курдским конфликтом", но и "тесными связями" с Москвой, заявили китайские аналитики.

По их мнению, такое решение президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган мог принять из-за "скрытой игры", которую он ведёт вместе с российским лидером Владимиром Путиным против США и НАТО, которые намерены разместить войска в Балтике.

"Если бы не их действия, то сразу после вступления Финляндии и Швеции в НАТО в Европе началась бы масштабная война между Западом и Россией", — пишут аналитики китайского издания 360kuai.

Как подчеркнули аналитики, но несмотря на это, тема курдских террористов, о которых постоянно говорит Анкара, не исчезла и обвинения Эрдогана более, чем обоснованы.

"Хельсинки и Стокгольм фактически укрывают у себя активистов из курдских политических организаций, которых турецкие власти считают преступниками", — резюмировали аналитики.