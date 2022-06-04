Протест Анкары против вступления в Североатлантический альянс Финляндии и Швеции может быть связан не только с "курдским конфликтом", но и "тесными связями" с Москвой, заявили китайские аналитики.
По их мнению, такое решение президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган мог принять из-за "скрытой игры", которую он ведёт вместе с российским лидером Владимиром Путиным против США и НАТО, которые намерены разместить войска в Балтике.
"Если бы не их действия, то сразу после вступления Финляндии и Швеции в НАТО в Европе началась бы масштабная война между Западом и Россией", — пишут аналитики китайского издания 360kuai.
Как подчеркнули аналитики, но несмотря на это, тема курдских террористов, о которых постоянно говорит Анкара, не исчезла и обвинения Эрдогана более, чем обоснованы.
"Хельсинки и Стокгольм фактически укрывают у себя активистов из курдских политических организаций, которых турецкие власти считают преступниками", — резюмировали аналитики.
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