Politico: американские военные просят Запад отправить Киеву советские МиГи

Командующий национальной гвардией американского штата Калифорния Дэвид Болдуин призвал Пентагон и западных партнёров всерьёз задуматься о поставках Киеву советских истребителей.

По его словам МиГи, дадут ВСУ значительное подспорье в противостоянии российской стороне.

"МиГи — это оптимальное немедленное решение для поддержки украинцев, но следует также как можно скорее изучить варианты американских или западных истребителей", — пояснил генерал в беседе с Politico.

Как подчеркнул Болдуин, украинские военные хорошо знают советские истребители, что значительно сократит время адаптации для их эксплуатации и обучения.