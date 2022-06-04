Командующий национальной гвардией американского штата Калифорния Дэвид Болдуин призвал Пентагон и западных партнёров всерьёз задуматься о поставках Киеву советских истребителей.
По его словам МиГи, дадут ВСУ значительное подспорье в противостоянии российской стороне.
"МиГи — это оптимальное немедленное решение для поддержки украинцев, но следует также как можно скорее изучить варианты американских или западных истребителей", — пояснил генерал в беседе с Politico.
Как подчеркнул Болдуин, украинские военные хорошо знают советские истребители, что значительно сократит время адаптации для их эксплуатации и обучения.
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