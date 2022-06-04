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Автор Денис Постольский

В Германии заявили об изменении позиции США по Украине

Мир

Заявления бывшего главы американской дипломатии Генри Киссинджера об Украине и публикации в американской прессе говорят об изменении позиции Вашингтона по ситуации в бывшей советской республике, пишет в издании iDNES. cz депутат бундестага Петр Быстронь.

В Германии заявили об изменении позиции США по Украине

По его словам, высказывания экс-госсекретаря США прямо противоречат мнению западноевропейских политиков, которые выступают против мирного разрешения ситуации.

"Однако Киссинджер лишь перенес на европейскую почву изменение нарратива в конфликте", — отметил Быстронь.

Как отмечает парламентарий, смена позиции по ситуации вокруг Украины в США началась со статьи в New York Times, в которой говорилось, что вооруженный конфликт с Россией не входит в интересы Вашингтона. Но при этом в марте издание заявило, что "Украину требуется освободить вне зависимости от того, сколько времени для этого потребуется".

"Их разворот на 180 градусов скорее означает, что США уже добились, чего хотели, и поэтому не заинтересованы в продолжении конфликта", — считает Быстронь.

Напомним, тяжеловесы-ветераны американской дипломатии призывают Запад отказаться от идеи конфронтации с Россией в связи с явным непониманием последствий такого противостояния для всего мира. По этому поводу высказался экс-госсекретарь США Генри Киссинджер. По его словам, нужно срочно прекратить попытки нанести сокрушительное поражение российским войскам на Украине, иначе стабильность в Европе рухнет сама по себе.

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Автор: Денис Постольский, Куратор: Любовь Степушова
Темы сша украина
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