Financial Times: бизнес Абрамовича продадут за один фунт стерлингов

Британская телекоммуникационная группа Truphone, которой владеет бывший губернатор Чукотки, российский бизнесмен Роман Абрамович и его партнеры, будет продана за один фунт стерлингов, сообщает британская Financial Times со ссылкой на свои источники.

По их данных, бизнес приобретут европейские предприниматели. Абрамович имеет 23% акций компании, его партнерам — Александру Абрамову и Александру Фролову принадлежит большая часть остальных ценных бумаг. По данным издания, в 2020 году Truphone оценивалась в 410 миллионов фунтов стерлингов. При этом Абрамович с партнёрами вложил более 300 миллионов фунтов стерлингов.

Решение о продаже было принято после введения ограничительных мер против бизнесмена со стороны Великобритании и Евросоюза.

Сделка должна состояться в июне. Новыми владельцами станут немецкий бизнесмен Хакан Коч и его бизнес-партнер Пиррос Куссиос. При этом действующие владельцы бизнеса оплатят долги, включая штраф в размере 660 тысяч долларов, связанный с искажением фактов о структуре собственности компании.

Напомним, страны Запада не исключили отмену ограничительных мер против бизнесменов России, если они будут финансировать восстановление Украины. Заместитель главы Минфина Канады Христя Фриланд предложила эту инициативу ещё на прошлой неделе, когда проходила встреча министров финансов G7.