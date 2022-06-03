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Автор Игорь Рябов

В даркнете появились супермаркеты оружия ВСУ с доставкой на дом

Мир

В теневом сегменте интернета открылись целые супермаркеты, которые торгуют оружием с Украины, сообщают Telegram-каналы.

Если раньше оружие продавалось в разобранном виде и отправлялось по почте, то теперь в даркнете есть оружейные супермаркеты с доставкой на дом в любую точку планеты. Покупатель может выбрать различные обвесы, комплектующие и патроны.

В ассортименте представлено как советское, так и современное западное вооружение. Так, противотанковый ракетный комплекс "Джавелин" продаётся за 30 тысяч долларов.

Ранее генеральный секретарь Интерпола Юрген Шток заявил, что преступные группировки из разных стран мира закупают оружие на чёрном рынке Украины.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Любовь Степушова
украина
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