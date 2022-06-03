Боррель раскритиковал отсутствие патриарха Кирилла в "чёрном списке" ЕС

Главный дипломат Евросоюза Жозеп Боррель отреагировал на решение членов объединения не вводить ограничительные меры против Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. По мнению западного политика, отказ вносить главу Русской православной церкви в "чёрный список" демонстрирует недостатки внешней политики ЕС.

"Исключение (из санкционного перечня. — Прим. ред.) патриарха Кирилла показывает ограниченность внешней политики, основанной на единодушии", — сказал Боррель.

По его словам, духовные деятели несут ответственность за одобрение военной спецоперации России по принуждению к миру на Украине.

Ранее глава правительства Венгрии Виктор Орбан заявил, что власти страны не поддерживают санкции в отношении руководителя РПЦ.

"Мы не позволим включить церковных лидеров в санкционный список", — подчеркнул венгерский премьер-министр.