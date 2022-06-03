Главный дипломат Евросоюза Жозеп Боррель отреагировал на решение членов объединения не вводить ограничительные меры против Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. По мнению западного политика, отказ вносить главу Русской православной церкви в "чёрный список" демонстрирует недостатки внешней политики ЕС.
"Исключение (из санкционного перечня. — Прим. ред.) патриарха Кирилла показывает ограниченность внешней политики, основанной на единодушии", — сказал Боррель.
По его словам, духовные деятели несут ответственность за одобрение военной спецоперации России по принуждению к миру на Украине.
Ранее глава правительства Венгрии Виктор Орбан заявил, что власти страны не поддерживают санкции в отношении руководителя РПЦ.
"Мы не позволим включить церковных лидеров в санкционный список", — подчеркнул венгерский премьер-министр.
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