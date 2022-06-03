Министр обороны Украины призвал включить Киев в НАТО де-факто

По мнению министра обороны Украины Алексея Резникова, НАТО должен признать его страну членом Альянса де-факто с тем, чтобы Киев уже мог фигурировать в новой стратегии организации на следующие десять лет.

Резников напомнил, что в ходе саммита НАТО в Мадриде, который запланирован на июнь, на повестке дня будет новая стратегия Альянса на следующее десятилетие. В связи с этим министр предложил членам военного союза определить, наконец, роль Украины в нём, причём в положительную для неё сторону.

"И я думаю, если мы говорим о членстве Украины в НАТО де-факто, а не де-юре, это может быть хорошей идеей, так как Украина тоже будет частью этой стратегии. Потому что мы являемся частью восточного фланга Европы, НАТО и ЕС. Думаю, что это будет беспроигрышная ситуация для всех стран-членов", — высказал своё мнение Резников в ходе выступления в рамках форума в Братиславе, который транслировался в YouTube.

Ранее представители НАТО проинформировали, что украинский лидер Владимир Зеленский также был приглашён на июньский саммит в Мадриде, несмотря на то, что он выразил сомнение, что Украину вряд ли вообще когда-нибудь примут в Альянс.