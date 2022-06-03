Денисову попала на "Миротворец" за фейки об изнасиловании женщин и детей Украины

Бывший омбудсмен по правам человека Украины Людмила Денисова попала на сайт Центра исследования признаков преступлений против национальной безопасности "Миротворец" за распространение фейков об изнасиловании украинских женщин и детей.

"Вместо организации гуманитарных коридоров во время "войны" с Россией, Денисова распространяла слухи об изнасиловании украинских женщин и детей. Подтвердить же свои слова ни разу не смогла, чем дискредитировала украинские власти в глазах мировой общественности", — говориться на сайте центра.

Напомним, 31 мая украинский парламент проголосовал за увольнение омбудсмена за распространение фейков о зверствах и изнасилованиях российскими военными женщин и детей Украины.

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, "от её рассказов "в деталях" стыла кровь. У психиатров. Потому что ни одного доказательства она не приводила, зато углублялась "в подробности" настолько, что это было похоже уже на озабоченность".