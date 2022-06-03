Глава МИД Индии элегантно поставил на место Запад с его двойными стандартами

Глава индийского МИД Субраманьям Джайшанкар в ходе дискуссий на международном форуме по безопасности Globsec 2022, проходящем в Братиславе, весьма элегантно опроверг обвинения в "экономической поддержке России".

По его словам, увеличение Индией закупок российской нефти в девять раз по сравнению с прошлым годом не имеет никакого отношения к политике:

"Мы искали наилучшее предложение на рынке. И нашли его у России. Она предоставила нам дисконт. Я бы не мешал это с политикой", — сказал Джайшанкар.

Когда из зала прозвучал упрёк в том, что пока "Запад делает всё, чтобы помешать финансировать российских военных", Дели, остающийся в хороших отношениях с Москвой, покупает у русских нефть, деньги от которой пойдут "на финансирование войны", индийский дипломат удивился:

"А разве покупка русского газа — это не финансирование войны? То есть Индия, покупая нефть, ее финансирует, а Европа, покупая газ, нет? Давайте без двойных стандартов, ок?", — сказал он и дал совет Европе: — "Вам пора отказаться от установки: Мои проблемы — это проблемы всего мира, а проблемы всего мира — это не мои проблемы. Если у тебя беда, то это у тебя беда, а если у меня беда, то это у нас беда"

К слову, напомним, что буквально вчера выяснилось, что США используют Индию для "параллельного импорта" как раз-таки российской нефти.