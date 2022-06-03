Die Zeit: Зеленский может стать автократом после окончания спецоперации

Киевские чиновники позволяют себе довольно резко высказываться в адрес Германии по поводу медленных поставок вооружения на Украину. Однако отношения Берлина и Киева начали портиться ещё в 2019 году. Тогда "новоиспечённый" президент Владимир Зеленский, выступив на саммите "Нормандской четверки" в Париже, перечеркнул все договоренности, которых удалось достичь рабочим группам в ходе предварительных совещаний.

Авторы немецкого издания Die Zeit отметили, что такого развития событий не ожидал никто. Тогда немецкие власти сочли киевское руководство "бандой панков". Однако сейчас многие из них критикуют канцлера Олафа Шольца за затягивание с поставками вооружения Украине.

На данный момент в Германии высказывается опасение, что Зеленский может использовать конфликт на Украине для расширения своей власти и превратиться в самодержавно правящего президента. Кроме того, некоторые представители правительства не исключают, что киевское руководство под давлением общественности может увлечься иррациональными действиями и использовать немецкое оружие для атак на российскую территорию.