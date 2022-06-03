Мирошник: бойцы ВСУ не смогут долго обороняться на заводе "Азот" в Северодонецке

Посол Луганской Народной Республики (ЛНР) в России Родион Мирошник заявил, что бойцы ВСУ не смогут обороняться на заводе "Азот" в Северодонецке, как националисты на "Азовстали" в Мариуполе.

В беседе с ТАСС Мирошник заявил, что ситуации на "Азовстали" и "Азоте" нельзя назвать аналогичными. По словам посла, в бункерах "Азота" сидит значительно меньше людей, чем под заводом в Мариуполе. Также он добавил, что в Северодонецке перед его взятием не было какой-то украинской группировки, которая бы готовилась к обороне города. По мнению Морошника, долго ждать выхода украинских "защитников" из бомбоубежищ военным РФ и ЛНР не придётся.

"Я думаю, что сейчас не будет такого долгого сидения для того, чтобы выкурить их из Северодонецка", — заявил Мирошник.